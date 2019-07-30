الأردن ينفي حصوله على أموال من “ورشة المنامة”

2019/07/30 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الدولة للشؤون القانونية في الأردن، مبارك أبو يامين، اليوم الثلاثاء، حصول بلاده على أي أموال من “ورشة المنامة” لإنشاء مركز الأمن السيبراني الأردني.تصريح أبو يامين جاء ردا على سؤال النائب خالد رمضان، خلال جلسة في البرلمان، حول حصول الأردن على 200 مليون دولار من “ورشة المنامة” لإنشاء المركز المذكور.وأكد وزير الدولة …

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