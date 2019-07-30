المعموري لـ

2019/07/30 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكدت رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات نبراس المعموري، اليوم الثلاثاء، أن الكتل المدنية كانت تقف ضد صعود المرأة للبرلمان في حين انها نجحت في

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