شروق العبايجي للعهد: القادة السياسيين يريدون ان تكون مشاركة المرأة

2019/07/30 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكدت عضو مجلس النواب السابق شروق العبايجي، اليوم الثلاثاء، أن المرأة هي اساس قياس تحضر المجتمع وهناك تراجع واضح لدورها.

وقالت العبايجي في

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