الديمقراطي الكردستاني يصف

2019/07/30 | 23:21

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بغداد اليوم - بغداد

وصفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني،الثلاثاء 30 تموز 2019، ما اسمتها بـ "الاهانة المتعمدة" التي قام بها أحد أفراد القوات المسلحة لعلم كردستان، بـ"السابقة خطيرة"، فيما طالبت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق عاجل بالموضوع.

وقالت الكتلة في بيان، "على الرغم من أننا لم نستفق بعد من هول جرائم النظام البائد تجاه شعبنا في كردستان، والتي تكتشف يوماً بعد يوم في كل بقعة من بقاع أرض العراق، وآخرها إكتشاف مقبرة جماعية أخرى للكورد في صحراء السماوة، مازلنا نلاحظ بعض التصرفات الشوفينية العنصرية من قبل أناس لايقدرون التضحيات الكبيرة التي قدمها شعب كردستان في سبيل نيل الحرية".

وأضافت، إن "ما قام به أحد أفراد القوات المسلحة من إهانة متعمدة لعلم كردستان، يعد سابقة خطيرة على التعايش السلمي وتحريضاً على نشر الكراهية بين مكونات الشعب العراقي، بل ومخالفة صريحة للدستور العراقي الذي إرتضيناه حكماً فيما بيننا، وأن مثل هذه الممارسات المقيتة سوف يعقد الوضع السياسي والإجتماعي في العراق". وبينت الكتلة إن "علم كردستان بالنسبة لنا يمثل رمزية خاصة لايمكن المساس بها، ولايمكن السكوت عن هذه الممارسات التي تعيد بنا الأذهان إلى حقبة مظلمة ولت إلى غير رجعة".

وتابعت، "بهذه المناسبة، نطالب القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق عاجل وفوري بخصوص الحادثة المشينة التي أساءت إلى شعبنا في كردستان، وبالذات إلى عوائل الشهداء والمؤنفلين، وإنزال العقوبة العادلة بحق من أساء إلى شعب قدم الاف القرابين من أجل التخلص من نير النظام السابق".

بغداد اليوم- بغداد

وصف عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب النائب وجيه عباس، الثلاثاء، قانون الخدمة المدنية المزمع تشريعه داخل البرلمان بانه "جريمة" بحق اكثر من 6 ملايين موظف في الدولة.

وقال عباس خلال حديثه لبرنامج (وجهة نظر)

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، سيزيد من رواتب الموظفين الكفوئين، الذي يحصلون على تقدير عالٍ.

وقال هيثم الجبوري، خلال مشاركته في برنامج (وجهة نظر)&n

بغداد اليوم _ بغداد

قال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن فقرة حذف الوظائف الحكومية الزائدة الواردة بقانون الخدمة المدنية ستنتج "بنك موظفين" تستفاد منه الدوائر التي تعاني نقصا في كوادرها.

وذكر الجبوري خلال

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