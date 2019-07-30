بحث سبل تسهيل نقل زوار الاربعين عبر الحدود العراقية الايرانية

2019/07/30 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي مع وزير النقل والشحن العراقي عبد الله اللعيبي، في سبل تسهيل ظروف النقل بالنسبة لزوار مراسم اربعين الامام الحس...

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