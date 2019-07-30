الرئيس الأسد ينعى الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

2019/07/30 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس السوري، بشار الأسد، نعى الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.وأشارت الخارجية إلى أن الأسد قال في برقية تعزية: “تلقيت بألم بالغ وفاة رئيس جمهورية التونسية محمد الباجي قايد السبسي الذي قضى حياته في العمل الوطني وخدمة بلاده”.مضيفة أنه قدم التعازي إلى الشعب التونسي.وأعلنت الرئاسة …

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