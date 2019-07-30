شرطة بابل تعلن اعتقال شبكة للإتجار بالبشر في المحافظة

2019/07/30 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت قيادة شرطة بابل، الثلاثاء، عن اعتقال عناصر شبكة تتاجر بالبشر في المحافظة.وقال المتحدث الإعلامي باسم القيادة العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ ، انه “فور ورود معلومات إستخبارية دقيقة تُفيد بوجود شبكة داخل أحد مناطق مركز مدينة الحلة يقومون بالمتاجرة بالبشر وبالخصوص النساء, شُكِّل […]

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