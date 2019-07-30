2019/07/30 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صحف: نائب المستشارة الألمانية يسعى لتهدئة التوتر في الخليج

كلمة -

متابعة

(رويترز) - دعا وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية

أولاف شولتس إلى بذل جهود لمنع تصعيد التوتر في الخليج، وفقا لما

جاء في مقابلة مع صحف مجموعة فونكه.

وقال شولتس لمجموعة فونكه ”هدف كل الساسة المسؤولين لابد وأن يكون

مراقبة الوضع بعقلانية وعناية شديدتين وعدم الانزلاق إلى أزمة

أكبر...



خفض التصعيد أمر بالغ الأهمية“.

ويحل شولتس محل المستشارة أنجيلا ميركل في اجتماع الحكومة يوم

الأربعاء لوجودها في عطلة.



وقال إن ألمانيا تعمل عن كثب مع فرنسا

وبريطانيا بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحف: نائب المستشارة الألمانية يسعى لتهدئة التوتر في الخليج) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحف: نائب المستشارة الألمانية يسعى لتهدئة التوتر في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).