2019/07/30 | 23:26

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رئيس المجلس العسكري السوداني: سقوط قتلى في الأبيض غير مقبول ويستوجب المحاسبة

كلمة -

متابعة

(رويترز) - نقلت وكالة السودان للأنباء يوم الثلاثاء عن

رئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الفتاح البرهان قوله إنه ينبغي

إجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ بالرصاص

خلال فض احتجاج في مدينة الأبيض يوم الاثنين.

ونسبت الوكالة إلى البرهان قوله ”ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين

وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة

الفورية والرادعة“.

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