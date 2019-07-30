2019/07/30 | 23:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي: اهانة علم كردستان سيعقد الوضع السياسي وعلى عبد المهدي فتح تحقيق ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي: اهانة علم كردستان سيعقد الوضع السياسي وعلى عبد المهدي فتح تحقيق ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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