تابش یکشف عن البرامج الخاصة بالعرض الدولي لمهرجان أفلام الأطفال باصفهان

2019/07/30 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- کشف (علي رضا تابش) مدير مهرجان أفلام الأطفال واليافعين في إيران بنسخته الـ32، عن البرامج الجديدة الخاصة بالعرض الدولي للمهرجان هذا العام .

وصّرح مدير المهرجان بنسخته ال-32، في مقابلة له مع مراسل سينمائي لوكالة أنباء الموج فيما يخص المقررات الجديدة لتشكيل سوق دولي لأفلام الأطفال على هامش المهرجان، وقال: المهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين بنسخته ال-32 لهذه السنة المقام في مدينة إصفهان، في سياق التخطيط والتنفيذ لجهود زملائنا في العرض الدولي للمهرجان ولأول مرة سيتم تجهيز مكتبة فيديو (video library) لمقتطفات أفلام تخص سينما الأطفال واليافعين لما بعد الثورة.



في غضون الأشهر القليلة الماضية، وبعد تعييني مديرا فإنه من ضمن أولويات مقرراتنا وأولها كانت تنظيم مكتبة الفيديو و ذلك بهمة زملائنا .

الخطوة الأولى تتضمن إدخال الأطفال واليافعين الإيرانيين في الأسواق العالمية والمنطقة

وقد أوضح: خلال هذا الوقت ، جمعنا أكثر من 200 فلم للأطفال واليافعين الخاصة بالسينما الإيرانية والتي تتضمن الترجمة باللغة الإنجليزية مع عوامل ترويجية مثل التيزر والملصقات والمعلومات الفنية المتعلقة بالأفلام والتي تشمل المنتج والمخرج والموزع ووكلائه كما أنه خلال مهرجان أفلام الأطفال المقام في أصفهان، بإمكان الضيوف الأجانب من مختلف المجالات والبلدان عن طريق بحثهم ومشاهدتهم أن يختاروا الأعمال التي تعجبهم .

وأردف تابش: من هذا المنطلق فقد قمنا بدعوة مشتري الأفلام، وخاصة مشتري الأفلام المحليين، للسفر لمدينة أصفهان وزيارة هذا المهرجان.



تم تصميم و تهيئة هذه الأعمال بالترجمة للّغة الإنجليزية معتمدين على معايير العرض الدولية.



وتابع: آمل أن تكون هذه البداية من أجل تقديم أعمال سينما الأطفال واليافعين الإيرانية للزبائن الأجانب وربط مهرجان أصفهان بالمشترين الأجانب.

وأضاف مدير المهرجان: لقد قمنا عمدا بعرض أعمال الأطفال واليافعين السينمائية المتعلقة بالسنوات العشر الماضية في مكتبة الفيديو الخاصة بالمهرجان، وعلى الرغم من أن المخرجين المشهورين مثل (عباس كيارستمي) و(مجيد مجيدي) وغيرهم … قد نجحوا بالفوز بالسينما الخاصة بنا وقاموا بتعريف السينما الخاصة بالأطفال واليافعين للعالم، كما تم عرض مجموعة من الأعمال الخاصة بهم .

برامج تتكيف مع تطورات جمهور الأطفال واليافعين

وأكمل مدير المهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين بنسخته ال-32 حديثه في هذا الصدد: إن في العرض الدولي للمهرجان أعمال أخرى جيدة تستحق الذكر.



يحاول مهرجان هذا العام التخطيط لمجموعة متنوعة من البرامج الجديدة والمبتكرة بما يتماشى مع الجيل الجديد من الجماهير من هذا النوع السينمائي في إيران.



الجيل الذي يتعايش مع حياة الرقمية وأنواع التطبيقات والتفريحات المختلفة على الإنترنت ويحاول البحث كثيرا عن أنواع الأعمال البصرية التصويرية والتشويقية .

وتابع تابش: و من هذا الجانب فنحن بحاجة إلى اتخاذ خطوة جديدة لأخذ إبداع الأطفال و اليافعين للعالم , لذلك لدينا سلسلة من البرامج خلال العرض المحلي و الدولي للمهرجان التي رتبنا لها لنراها في مدينة إصفهان.



على سبيل المثال، ستعقد اللجنة التحليلية للإنتاج المشترك لأفلام الأطفال بحضور ممثلين سينمائيين من ستة بلدان.

تابش (مدير المهرجان) في تكملة لحديثه: عقد سبع محاضرات وورش عمل حول نقد الأفلام للأطفال، البحث فيما يتعلق بسينما أطفال إيران في العصر الحالي، السينما المتعلقة بالواقع الافتراضي في العصر الجديد , كيفية صنع رسوم متحركة قصيرة , أساليب عرض أفلام الأطفال في أسواق العالم، يعد محو الأمية للأطفال و التألفيات الروائية السينمائية الخاصة بالأطفال برامج أخرى للمهرجان .

الأشقاء قادمون الى مدينة إصفهان

أضاف مدير المهرجان: بما أن مدينة إصفهان التاريخية الجميلة ستستضيف المهرجان، لقد قمنا بدعوة ضيوف من مؤسسات وشركات في سبع مدن شقيقة لمدينة إصفهان.



وعلى هذا الأساس ومع محورية أصفهان وتلك المدن، خططنا لإيجاد تفاهم وتعاون مشتركين لفترات مختلفة من المهرجان، بهدف تعزيز سينما الأطفال والمراهقين بين إيران وتلك البلدان .

مذكرة التفاهم الأوراسية لحماية الإنتاج المشترك

وتابع مدير المهرجان بنسخته ال-32 قائلا: كما لدينا قسم يسمى العرض الخاص والذي سيعقد بالتعاون مع مهرجانات أنسي فرنسا، تاتارستان روسيا، تبيليسي جورجيا، كوبنهاجن الدنمارك.



فيما سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مهرجان أوراسيا السينمائي مع روسيا وكوريا الجنوبية لحماية الإنتاج المشترك لأفلام الأطفال واليافعين للعامين المقبلين .



هذه المذكرة الثلاثية هي نتيجة شهور من التفاوض مع زملائنا ، والتي من حسن الحظ بلغت ذروتها خلال أيام المهرجان .

السعي من أجل التواجد القوي لوسائل الإعلام الدولية

وعرّج تابش في الختام على موضوع تواجد وسائل الاعلام الدولية خلال النسخة القادمة من المهرجان، قائلا: نسعى لدعوة وسائل الإعلام الدولية ، وخاصة وسائل الإعلام الخاصة بالمنطقة لحضور هذا المهرجان، لأن هذا الحدث الدولي في مدينة إصفهان هو رمز مهم للدبلوماسية العامة والدبلوماسية الثقافية في بلدنا.



هناك العديد من الهجمات والتهديدات ضد بلدنا، ولكن هذا الحدث الفني الكبير حول ما يخص الأطفال واليافعين، والذي هو علامة على السلام والحوار والتسامح من قبل الشعب الإيراني، سوف تنعكس بوضوح أكثر من خلال حضور وسائل الإعلام الدولية في مدينة إصفهان.

وبيّن أن التسجيلات قد اكتملت و الدعوات كانت جارية و صرح: آمل أن تتواجد وسائل الإعلام بنسبة أكثر من السنوات السابقة ونحن نحاول خلق الظروف المناسبة للإعلام الدولي، وخاصة الإعلام في المنطقة ، لتعكس الأصوات المتعددة لهذا المهرجان الفني الثقافي للعالم .

يشار إلى أن فعاليات النسخة ال-32 من مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الدولي في إيران بإدارة «علي رضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس حتى ال26 من الشهر ذاته لعام 2019 بعرض الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة و أفلام الرسوم المتحركة الطويلة منها و القصيرة في مدينة إصفهان التاريخية.

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إدارة العلاقات العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي باصفهان.

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