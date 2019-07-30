كاتانيتش: فوز اليوم مهم وسنجري تغييرات كبيرة في المنتخب

2019/07/30 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]أشاد مدرب المنتخب الوطني، كاتانيتش، بفوز المنتخب على لبنان 1-0 في أفتتاح مشواره في بطولة غرب أسيا التاسعة بكرة القدم والتي أقيمت في ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "هذه المباراة كانت ضرورية ومن المهم جدا الفوز بالمباراة الاولى".وأضاف "هذه البطولة لا تعنيني بقدر الاستعداد لكأس العالم ونحتاج الى أداء أفضل من أداء اليوم وسعيد بعدم وجود اصابات بالمنتخب".وأكد "لن استقر على تشكيلة واحدة وستكون هناك تغييرات كثيرة وسأعطي الفرصة لكثير من اللاعبين".وأشار كاتانيتش الى ان "الاجواء الحارة مشكلة كبيرة لنا والمهم تحريك الكرة وليس الجريان ورائها واجريت وحدة تدريبية للمنتخب دون اعطاء اللاعبين الكثير من الماء وأختار اللاعبين بعناية".ا

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