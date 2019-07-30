العراق يستهل مشواره في غرب اسيا بفوز صعب على لبنان بهدف وحيد

2019/07/30 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]فاز المنتخب العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، على نظيره اللبناني بنتيجة 1-0 في افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة على أرضية ملعب كربلاء الدولي.

وسجل الهدف الوحيد للمنتخب العراقي اللاعب حسين علي في الدقيقة 58، فيما حاول المنتخب اللبناني تعديل النتيجة، ولكن لم ينجح باختراق الدفاع العراقي.وبهذا الفوز يحصد المنتخب العراقي أول 3 نقاط في مسيرته ويتصدر مجموعته بهذه البطولة، وسيواجه المنتخب الفلسطيني يوم الجمعة المقبل الموافق 2/8/2019.

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