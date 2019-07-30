التميمي لـ

2019/07/30 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

صرح عضو مجلس النواب رياض التميمي، اليوم الثلاثاء، عن وجود تسويف من قبل الحكومة والبرلمان في ملف موازنة الإقليم.

وقال التميمي في حديث لـ"العهد"

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