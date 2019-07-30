مجلس كربلاء يكشف لـ

2019/07/30 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

عقد مجلس محافظة كربلاء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ كربلاء نصيف الخطابي والنائب الثاني للمحافظ علي الميالي.





وقال رئيس المجلس علي المالكي

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