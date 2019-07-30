الوطني الكردستاني ترحب بسريان المادة 140: نأسف لتنصل الحكومات السابقة من هذا القرار

2019/07/30 | 23:52

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بغداد اليوم - بغداد

رحبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، الثلاثاء 30 تموز 2019، بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بسريان المادة 140 من الدستور، معربة عن اسفها في تنصل الحكومات السابقة من هذا القرار.

وقالت مقررة كتلة الاتحاد الوطني، النائب الماس فاضل في بيان، إن "قرار المحكمة الاتحادية هو محل ترحيب وانه يؤكد على ان القضاء مستقل، مثمنة دور المحكمة الاتحادية في البت بسريانه، وكذلك معربة عن مساندة الكتلة للقرار كونه دستوري وقانوني".

واضافت أن "قرار المحكمة الاتحادية، قرار جاد، وانها دحرت جميع السجالات السياسية حوله، والزاعمة بانها مادة ميتة وانها انتهت مفعولها، مؤكدة ان المحكمة الاتحادية اثبتت مرة اخرى وبهذا التوقيت الاجرائي على تطبيق بنود احكام هذه المادة".

واشارت مقرر البرلمان الى، ان "الكتلة لا زالت تؤكد على تنفيذ هذا الموضوع"، مشددة على ان "الحكومة الاتحادية ملزمة بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها لتفيذ فقرات المادة 140 وعلى ضرورة ان تكون حكومة الاقليم متعاونة بشكل جدي لتنفيذ المادة وخدمة المواطنين في كركوك والمناطق المتنازع عليها، مثل خانقين وجلولاء، وذلك عن طريق تشكيل غرفة عمليات مشتركة وبتواجد قوات البيشمركة".

بغداد اليوم - بغداد

وصفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني،الثلاثاء 30 تموز 2019، ما اسمتها بـ "الاهانة المتعمدة" التي قام بها أحد أفراد القوات المسلحة لعلم كردستان، بـ"السابقة خطيرة"، فيما طالبت رئيس الوزراء عادل عبد المهد

بغداد اليوم- بغداد

وصف عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب النائب وجيه عباس، الثلاثاء، قانون الخدمة المدنية المزمع تشريعه داخل البرلمان بانه "جريمة" بحق اكثر من 6 ملايين موظف في الدولة.

وقال عباس خلال حديثه لبرنامج (وجهة نظر)

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، سيزيد من رواتب الموظفين الكفوئين، الذي يحصلون على تقدير عالٍ.

وقال هيثم الجبوري، خلال مشاركته في برنامج (وجهة نظر)&n

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