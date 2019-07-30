2019/07/30 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت سلطة الطيران المدني، الثلاثاء، ما نسب لها بشأن تحذير الاجانب القادمين الى مطار بغداد الدولي، مؤكدة انها تحتفظ بحقها القانوني في تحريك دعوة قضائية.وقالت سلطة الطيران المدني في بيان تلقى “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من وجود تحذير للأجانب القادمين إلى مطار بغداد الدولي عار عن الصحة، ولم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطيران المدني تنفي ما نسب لها بشأن تحذير الأجانب القادمين لمطار بغداد النعيم نيوز.

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