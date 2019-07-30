مفتش الداخلية: سيتم نقل ملف التحقيق مع المتهمين الى القضاء

2019/07/30 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ خاص..اكد مفتش عام وزارة الداخلية جمال الاسدي ان في نية المجلس الاعلى للفساد نقل ملف التحقيق في الجرائم من اقسام الشرطة الى القضاء ليتم التحقيق تحت اشراف القضاء وقال الاسدي في تصريح لـ / بدر نيوز/ : هناك تنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء لتنسيب ١٥٠٠ ضابط ومنتسب من الداخلية تم اقتراحهم […]

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