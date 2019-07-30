2019/07/31 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيزتي الغالية

بقلم / مجاهد منعثر منشد

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كبيرتي: جعلت قلبي لحبِّك متَّكَى

كلمــا سمع اسم أديـــــان بكى

خصامك يؤذيني وفيك المشتكى

أجمل مـــــا فيكِ إخلاص ووفا

أيا رمز البراءة والحنان والصفا

أذوب من بسمة العينين واللمى

ويحييني حبــــــكِ ورب السما

مـا قسوتي سوى خوف الأذى

الــــدنيا فداء لك ومـــــا جرى

ضمَّ اسمك الأديان في الــذرا

ودمــع العين من فـراقك همى

يــا خير عزيــزة روحي فدا

أحــب سماع صوتكِ المغردا

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