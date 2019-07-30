د بشير حداد للكورد الفيليين :لقد طال صبركم ولابد من حسم قضيتكم وانصافكم واستعادة كافة حقوقكم

2019/07/31 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت تنسيقية الكورد الفيليين بالدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي بمكتبه ظهر اليوم الثلاثاء وقد قدم الوفد مجموعة من الكتب تخص قوانين الانتخابات وتفعيل القرار ٤٢٦لعام ٢٠١٠بازالة الاثار السيئة عن الكورد الفيليين كذلك تشريع قانون ومفاتحة وزارة التعليم العالي بتخصيص نسبة للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه بكل التخصصات لحرمانهم من مواكبة دراستهم بزمن النظام المباد نتيجة التمييز والملاحقات وتهجير وهجرة كثيرين من الكفاءات

وقد شكر الوفد الدكتور بشير على زيارته للجمهورية الاسلامية مع وفد برلماني للوقوف على العراقيين المسفرين والمتواجدين هناك منذ ثمانينات القرن الماضي ولايمتلكون وثائق رسمية تسهل عودتهم وقد بين نائب رئيس البرلمان على اتفاقه مع بقية اللجان ذات العلاقة بالبرلمان والحكومة بإرسال وفد الى ايران لحل مشكلتهم جذريا وقد خاطبت لجنة حقوق الانسان البرلمانية وزارتي الخارجية والداخلية لإشراكها ضمن اللجنة المقررة ،

وأوضح الوفد على ضرورة زيادة عدد المقاعد البرلمانية بما بتناسب مع حجم الكورد الفيليين

كما طالبت التنسيقية باشراك اصحاب الكفاءات من الكورد الفيليين بإدارة مؤسسات الدولة وترشيحهم للدرجات الخاصة ضمن التوازن الوطني كونهم جزء ومكون أصيل من الشعب العراقي ،وختم وفد التنسيقية بالاتفاق على متابعة ماتم تقديمه ووعد د بشير حداد ان تكون هذه الدورة البرلمانية هي الفيصل في حل جميع مطالب الكورد الفيليين واشاد د بشير بجهود الهيئة التنسيقية ومواكبتها وتواصلها بعملها التطوعي فالحقوق تؤخذ ولاتعطى وإصرارهم على ذلك ستظهر نتائجه بالقريب فلقد طال صبركم .

صلاح شمشير

المتحدث بأسم الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين

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