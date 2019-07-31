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شاهد بالفيديو.. المشروع الوطني العراقي يرعى مهرجانا شعريا لتكريم شعراء محافظة الأنبار


شاهد بالفيديو.. المشروع الوطني العراقي يرعى مهرجانا شعريا لتكريم شعراء محافظة الأنبار
2019/07/31 | 00:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Ok8sQWTP9mY

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