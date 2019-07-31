نيجيرفان بارزاني يهنئ الإزيديين بعيد أربعينية الصيف

2019/07/31 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة إلى الإزيديين بمناسبة عيد أربعينية الصيف.

وادناه نص التهنئة:

بمناسبة عيد أربعينية الصيف (چلێ ھاڤینێ)، أتقدم بتهانيّ الحارة إلى السادة أمير الإزيديين والمجلس الروحاني وكل الأخوات والأخوة الإزيديين في كوردستان والعالم.



أرجو أن يحل هذا العيد بخير وسعادة على كافة الإزيديين وكوردستان عموماً.

وبينما نبارك عيد أربعينية الصيف، فإننا نستذكر بإجلال وتقدير ضحايا الكوارث التي تعرض لها الإزيديون ونحيي أرواحهم.



ونرجو أن تحل الأعياد والمناسبات القادمة، وقد عاد جميع أخواتنا وإخواننا الإزيديون إلى أرضهم وديارهم وقد أعيد إعمارها، وتحرر كل المفقودين والمختطفين.

مرة أخرى، نبارك عيد أربعينية الصيف لكل الأخوات والأخوة الإزيديين، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

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