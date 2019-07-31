2019/07/31 | 00:12

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مجلس الأمن القومي التركي يصدر قرارات بشأن العراق !

مجلس الأمن القومي التركي يصدر عدد من القرارات خلال اجتماعه اليوم

حول الاحداث المتسارعة في المنطقة مؤخرا اما فيما يتعلق بالشأن

العراقي - التركي فقد ترجمت افاق :1- مجلس الامن التركي يؤكد استمرار العمليات العسكرية في شمال العراق

ضد البي كاكا 2- متابعة التحقيقات حول مقتل الدبلوماسي التركي في الهجوم

المسلح بمدينة أربيل ومحاسبة المجرمين .

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