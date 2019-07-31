البخاتي يعلن انضمامه الى تظاهرة المتقاعدين

2019/07/31 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي، عن الانضمام الى تظاهرة المتقاعدين.

وقال البخاتي على صفحته في {الفيسبوك} انه" وفاءً الى من أفنوا أعمارهم لخدمة بلدنا العزيز أهلنا وأحبتنا من شريحة المتقاعدين سأكون أول المنظمين معكم في التظاهرة السلمية بتأريخ 682019 بعد إستحصال الموافقات الأمنية للتظاهرة للمطالبة بحقوقكم المشروعة".وأضاف" سوف أكون معكم ولن أتراجع حتى يتم إنصاف هذه الشريحة القديرة المظلومة التي قدمت كل شيء للعراق في شتى المجالات".انتهى

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