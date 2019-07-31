تعرف على من سيقود راقصي التانجو رسمياً في تصفيات كأس العالم 2022

2019/07/31 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن تجديد الثقة في المدير الفني الأرجنتيني ليونيل سكالوني ليقود الألبا سيليستي في تصفيات كأس العالم 2022 والتي سوف تبدأ في آذار 2020.

وقاد صاحب الـ 41 عاماً راقصي التانجو نحو الحصول على المركز الثالث في كوبا أمريكا الأخيرة التي استضافتها البرازيل، بعد التفوق على منتخب تشيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.وكانت الأرجنتين قد خسرت مباراة نصف النهائي على يد البلد المضيف، البرازيل بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، رغم تقديم مباراة كبيرة.نيكولاس روسو قال عقب اجتماع اللجنة التنفيذية “لقد كان شيئاً كان يتحدث عنه.



لقد كان يقوم بعمل جيد للغاية، والرئيس كلاوديو تابيا صَدَّق عليه للتصفيات، على الرغم من أن عقده ينتهي في كانون الاول”.وعليه، فإن سكالوني سيكون على رأس العارضة الفنية لمنتخب الأرجنتين، خلال المباريات الدولية الودية الست المقررة هذا العام، في سبتمبر ضد المكسيك وتشيلي، في أكتوبر أمام ألمانيا ومنتخب الباسك، وفي تشرين الثاني في مواجهة البرازيل والسعودية.يُذكر أن سكالوني حصل على دعم العديد من لاعبي الألبا سيليستي في الفترة الأخيرة، أبرزهم ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.انتهى

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