معن يكشف عن تفاصيل جريمة خطف وقتل حصلت قبل اربعة اشهر بحق إمرأة بنينوى

2019/07/31 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت وزارة الداخلية، امس الثلاثاء، تفاصيل جريمة خطف وقتل حصلت قبل اربعة اشهر بحق إمرأة في نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن

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