2019/07/31 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تغلب توتنهام هوتسبر الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف في نصف نهائي كأس أودي الودية.

وفي الدقيقة 22 ومن خطأ دفاعي قاتل، تلقى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخسارة الثالثة يتلقاها ريال مدريد في كأس “اودي” الودية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخسارة الثالثة يتلقاها ريال مدريد في كأس “اودي” الودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).