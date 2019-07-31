مجهولون يلقون قنبلة يديوية على دورية للشرطة في كركوك

2019/07/31 | 00:23

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بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان دورية تابعة الى الشرطة الاتحادية تعرضت للاستهداف بقنبلة يدوية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، ان "مجهولين القوا بقنبلة يدوية على دورية للشرطة الاتحادية بعد دخولها الى مركز قضاء داقوق ونزول المنتسبين منها للتبضع".

وأضاف أن "القنبلة انفجرت داخل السيارة ولم تلحق اضرارا بالمنتسبين، وبعد الحادث انسحب عناصر الشرطة الاتحادية من داخل القضاء مباشرة".

بغداد اليوم- ديالى

كشف مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء 30 تموز 2019، عن تقديم وزارتي الدفاع والداخلية تعهدا بدعم امن 5 مناطق عانت مؤخرا من تكرار الخروقات.

وقال عضو المجلس احمد الربيعي، لـ(بغداد اليوم)،ان "مجلس ديالى عقد لقاء موسعا مع عضو لجنة

بغداد اليوم _ بغداد

أكد الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، أن معسكراته، بعد الأمر الديواني الأخير للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، ستكون خاصة، وبمعزل عن معسكرات وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال مدير هيأة الحشد/ مكتب بغداد أبو ضياء الص

بغداد اليوم- الانبار

أعلن المتحدث باسم الحشد العشائري في محافظة الانبار غسان العيثاوي، اليوم الثلاثاء، انسحاب قوات اميركية وعراقية من مواقعها غربي المحافظة.

وقال العيثاوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "قوات امريكية وسرية من الفوج التكتيكي

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