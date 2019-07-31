كوريا الشمالية تطلق عدة قذائف مجهولة

2019/07/31 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة مقذوفات مجهولة الهوية في وقت مبكر من يوم الأربعاء.وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية، إلى أنه تم إطلاق الصواريخ من شمال جزيرة هودو بكوريا الشمالية على الساحل الشرقي.ونقلت “يونهاب” على رئاسة الأركان الكورية الجنوبية المشرتكة قولها إن […]

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