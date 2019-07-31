محافظ المثنى يعتذر للكرد.. ويتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضابط

2019/07/31 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قدم محافظ #المثنى #أحمد_منفي_جودة، اليوم الثلاثاء، اعتذاراً إلى #الكرد، إثر قيام أحد #الضباط بالإساءة إلى #علم إقليم كردستان.وأصدر محافظ المثنى بياناً، تداولته وسائل إعلام عراقية، قائلاً: […]

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