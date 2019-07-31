2019/07/31 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التجارة اصحاب المخابز والافران في جميع مناطق البلاد باستخدام الاكياس الورقية بدل الأكياس البلاستيكية حفاظا على الصحة العامة والبيئة ، بيان لوزارة التجارة اوضح بان الشركة العامة لتصنيع الحبوب وجهت جميع فروعها في بغداد والمحافظات بالتدقيق مع اصحاب الافران والمخابز من خلال اللجان الرقابية و رقابة المخابز والافران بضرورة استخدام الاكياس الورقية بدلا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة ..



توجه أصحاب الأفران والمخابز باستخدام الاكياس الورقية بدل البلاستيكية النعيم نيوز.

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