2019/07/31 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخطوط العراقية تمنح مرضى السرطان تذاكر سفر مدعومة الأسعار

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، منحها (1050) تذكرة

سفر بأسعار مدعومة لمرضى السرطان وبنسبة تخفيض 90 ‎%‎ منذ

بداية العام الحالي ولغاية شهر تموز 2019.

وقالت الشركة في بيان، إن "آلية الحصول على التخفيض تتضمن تقديم

التقارير الطبية التي تؤيد حالة المريض إلى مكاتب التسويق التي تتيح

له الحصول على تخفيض لمرتين سنوياً"، موضحة أن "جميع مكاتب الخطوط

الجوية تمنح التخفيض عن طريق التسويق التجاري والذي يعد حلقة الوصل

والتواصل ما بينها وبين مكاتب قطع التذاكر المباشرة والالكترونية".

وأشارت إلى، أن "الخدمات تشمل مختلف القطاعات التي يقصدها الناقل

الوطني محلياً واقليمياً ودولياً، بتقديم جميع التخفيضات والتسهيلات

اللازمة لكافة القطاعات التي تخدمها العراقية ولمرتين في السنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط العراقية تمنح مرضى السرطان تذاكر سفر مدعومة الأسعار) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط العراقية تمنح مرضى السرطان تذاكر سفر مدعومة الأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).