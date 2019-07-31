مجهولون يلقون قنبلة يديوية على دورية للشرطة في كركوك

2019/07/31 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بان دورية تابعة الى الشرطة الاتحادية تعرضت للاستهداف بقنبلة يدوية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وقال المصدر ان "مجهولين

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