الترجي والوداد في قرعة دوري أبطال إفريقيا

2019/07/31 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تم إدراج الترجي التونسي والوداد البيضاوي اللذين يخوضان معركة قانونية حول من فاز بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، في قرعة النسخة

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