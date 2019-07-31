وزير الداخلية يلتقي الجالية العراقية في الكويت ويوجه بحل مشكلاتهم فوراً

2019/07/31 | 00:55

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بغداد اليوم - بغداد

التقى وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاربعاء، خلال زيارته لدولة الكويت عدداً من أبناء الجالية العراقية.

وقال المكتب الاعلامي للياسري في بيان، ان ذلك جاء أثناء الزيارة التي اجراها إلى مقر السفارة العراقية في دولة الكويت الشقيقة للوقوف على المشكلات التي يعاني منها أبناء الجالية العراقية المقيمين هماك.

واستمع الياسري، بحسب البيان، إلى المناشدات والمقترحات والطلبات التي قدمها أبناء الجالية العراقية، موجهاً بتشكيل فريق عمل لوضع حلول فورية لتلك المشكلات والإستجابة لكل المناشدات والطلبات بالتعاون مع السفارة العراقية في دولة الكويت.

من جهتهم ثمن أبناء الجالية العراقية المقيمين في دولة الكويت زيارة الوزير وسعة صدره واستجابته السريعة والعملية لما عرضوه أمام الياسري، وفقا للبيان.

بغداد اليوم - بغداد

حذر رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية النائب رعد الدهلكي، الثلاثاء، من استغلال المواطنين المشمولين بالبحث الميداني من قبل بعض مكاتب الأحزاب السياسية في ديالى.

وقال الدهلكي في بيان، إن "بعض مكات

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وقال جودة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الى شعبنا الكردي ..



نيابة عن ابناء محافظة الم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية والسياج الحديدي من محيط هيئة التقاعد العامة.

وقالت الامانة في بيان، انه "وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية ومكتب امين بغداد تم رفع الكتل الك

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