2019/07/31 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Lx5YU2Kw-JQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خلك خلصان واصابع طفل مطبوعة على الحيطان) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خلك خلصان واصابع طفل مطبوعة على الحيطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).