2019/07/31 | 01:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر عادل محسن ضيف برنامج البصمة مع نزار الفارس) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: h75h5QujaFc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر عادل محسن ضيف برنامج البصمة مع نزار الفارس) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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