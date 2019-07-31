2019/07/31 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #توفيق_أبو_شومر أعترف أولا بأنني لست خبيرا في مجال العلوم، ولكنني ما أزال أحفظ منذ الصغر نَصَّ قانون، إسحق نيوتن العالم الفيزيائي البريطاني، المتوفى عام 1727م ، مبتدع النظريات العلمية، والتجارب المخبرية، والجاذبية، والحركة، وله عدة إسهامات في علم البصريات أيضا.
ما يزال صدى صوت أستاذ العلوم في المرحلة الإعدادية يتردد في أذني: "لكل فعلٍ ردُ فعلٍ، مساوٍ له في القوة، مضادٌ له في الاتجاه"اكتشفتُ بعد فترة طويل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#توفيق أبو شومر - نطبق نظرية إسحق نيوتن سياسيا !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ما يزال صدى صوت أستاذ العلوم في المرحلة الإعدادية يتردد في أذني: "لكل فعلٍ ردُ فعلٍ، مساوٍ له في القوة، مضادٌ له في الاتجاه"اكتشفتُ بعد فترة طويل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#توفيق أبو شومر - نطبق نظرية إسحق نيوتن سياسيا !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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