توفيق أبو شومر - نطبق نظرية إسحق نيوتن سياسيا !

2019/07/31 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر أعترف أولا بأنني لست خبيرا في مجال العلوم، ولكنني ما أزال أحفظ منذ الصغر نَصَّ قانون، إسحق نيوتن العالم الفيزيائي البريطاني، المتوفى عام 1727م ، مبتدع النظريات العلمية، والتجارب المخبرية، والجاذبية، والحركة، وله عدة إسهامات في علم البصريات أيضا.ما يزال صدى صوت أستاذ العلوم في المرحلة الإعدادية يتردد في أذني: "لكل فعلٍ ردُ فعلٍ، مساوٍ له في القوة، مضادٌ له في الاتجاه"اكتشفتُ بعد فترة طويل......

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