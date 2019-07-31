كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ نوعها غير محدد

2019/07/31 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أطلقت كوريا الشمالية "مقذوفات عديدة غير محدّدة"، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، في تطور يأتي بعيد أيام من إطلاق بيونغ

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