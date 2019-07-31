إعمار نينوى .. مخططات في أدراج المسؤولين تنتظر المنح الدولية (تقرير)

2019/07/31 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

سنتان مرّتا على إعلان النصر في محافظة نينوى، لكن عمليات إعادة الإعمار ما

زالت تشغل أذهان الموصليين، إذ ما زالت المدينة على حالها دون تقدم واضح فيما

يتعلق بعمليات التأهيل وصرف التعويضات، وإعادة البنى التحتية، في ظل التقاطعات

الحاصلة بين بعض الوزارات المعنية والحكومة المحلية.

وتعاني أغلب مدن محافظة نينوى من أوضاع أمنية واجتماعية

واقتصادية مزرية، في ركود مستمرّ ما أطلق موجة نزوح جديدة منها، بدل عودة سكانها

النازحين إليها، فيما كشف انهيار أحد الجسور خلال الأشهر الماضية عن أن عمليات

الإعمار التي تجري يشوبها الفساد والترهل الإداري.

وفد من التخطيط لمضاعفة الجهد الحكومي

ووصل وفد من وزارة التخطيط منتصف الشهر الجاري، للقاء المسؤولين هناك، وبحث

المشاريع المدرجة على لائحة التأهيل والإعمار، فضلًا عن افتتاح عدة مشاريع.





وذكر بيان صدر عن الوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن وزير

التخطيط نوري الدليمي تفقد الواقع الخدمي في محافظة نينوى، وعقد اجتماعاً موسعاً

مع السادة منصور المرعيد محافظ نينوى وأعضاء مجلس المحافظة وعدد من الجهات ذات

العلاقة في الحكومة المركزية، والسيدة يارا السالم عن البنك الدولي، وعدد من ممثلي

المجتمع الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة “يوكو أوتسوكي”

مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق وكالة، والكادر المتقدم

في وزارة التخطيط.

وأضاف البيان، أن الدليمي ثمن ” الدعم السخي للمجتمع الدولي والبنك الدولي، والجهود الفاعلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق UNDP، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق UN-Habitat، مؤكداً أهمية هذه الجهود في إعادة الاستقرار والتعافي”.

وزير التخطيط يزور الموصل

وبحسب البيان فإن الوزير الدليمي افتتح “مبنى كلية الهندسة في جامعة

الموصل، ومبنى مركز شرطة الكرامة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، واللذين تمت

إعادة تأهيلهما من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

20 ألف مبنى تنتظر التشييد

ووفقاً لتقرير نشرته رويترز، فإن

خطة الحكومة الاتحادية للموصل ونينوى للعامي 2017، 2018 والتي خصصت 78

مشروعاً بقيمة 75.5 مليار دينار عراقي، كتكملة لقرض ألماني بقيمة 135 مليون يورو

وفقاً لأرقام نشرها صندوق إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالعمليات الإرهابية، غير

كافية، حيث إن المدينة وحدها، والتي يعيش فيها نحو 646 ألف نسمة دون مأوى،

باحتياجات تصل تكاليفها إلى مليارات الدولارات، فيما ما زال العمل جاريًا على

تنفيذ خطة العام 2019.





وقال عضو مجلس محافظة نينوى بركات شمو في تصريح صحفي إن “إحصائيات

منظمة اليونسكو الدولية تشير إلى أن 20 ألف مبنى تعرّض للنسف والخراب خلال الحرب

على داعش، وأن حجم الدمار لم يسبق له مثيلٌ منذ الحرب العالمية الثانية”.

بدوره قال الناشط المدني يحيى العمري إن “ما يحصل في نينوى يشكل مأزقاً

عراقياً واضحاً، والكل اليوم مسؤول عن المدينة، حيث تزداد الأوضاع سوءًا يوماً بعد

آخر، رغم الآمال التي يعبر عنها المواطنون بتحسن الأوضاع وانتهاء الفوضى الحاصلة

سواءً على المستوى الأمني أو الخدماتي أو

غير ذلك”.

ويضيف خلال حديثه لـ”النور نيوز” أن “الكثير من النازحين الذين عادوا إلى

المدينة مؤخرًا من بغداد أو محافظات إقليم كردستان بدأوا يفكرون في العودة إلى

مناطق نزوحهم، وبعضهم بالفعل عاد خاصة إلى المناطق القريبة مثل أربيل، وهذا يعود

إلى عدم الثقة بالوعود الحكومية”.

وأوضح أن “المواطنين هنا يحتاجون إلى الأمان، وتحسين الخدمات العامة

كالطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، وخدمات الطرق والجسور وغير ذلك، لكن

الواقع هنا مختلف، ولغاية الآن الجهود الحكومية تكاد أن تنعدم ويقتصر العمل على

المنظمات الاغاثية، ولا نعرف ما سبب ذلك”.

والصحة والخدمات البلدية على رأس القائمة

وما زالت أعمال إعادة الإعمار تجري في الجسر الثالث الذي أحيل من دائرة

الطرق والجسور بكلفة تتجاوز16 مليار دينار، تمول من قرض البنك الدولي الطارئ لإعمار

المناطق المحررة.





وتشير إحصائيات وزارة الصحة الرسمية إلى تعرض 14 مشفى حكومياً للدمار

الجزئي، بنسب تتراوح بين 20% و80% للمباني والأجهزة والإمكانيات الطبية، بينما

أسفرت العمليات الحربية عن تدمير كامل لمشفيي ابن سينا والجمهوري الحكوميين.

وكانت المحافظة تضم 6 مراكز طبية متخصصة و16 مشفى حكومياً بسعة 4600 سرير

قبل احتلال داعش لها في يونيو/حزيران 2014، لكن عدد الأسرة انخفض بعد الحرب إلى

1700 سرير مخصصة لـ3.7 ملايين مواطن، هم قوام سكان المحافظة”.

إجراءات بطيئة

وما زالت الجهود الحكومية تسير في إعادة إعمار بعض تلك المستشفيات، لكن

إجراءاتها توصف بأنها “بطيئة”.





وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار إن “الإجراءات المتبعة في عملية إعادة الإعمار ما زالت بطيئة، وهناك تلكؤ واضح في عمل الجهات المختصة، فيما يتعلق بإعداد التصاميم لمختلف المشروعات، وتقديمها إلى الحكومة الاتحادية، وهذه مسؤولية تتحملها الحكومتين الاتحادية والمحلية”.

عضو مجلس نينوى حسام العبار يتحدث لـ”النور نيوز”

وأضاف العبار في تصريح لـ”النور نيوز” أن “الحراك الأخير

وزيارة دولة الكويت لمتابعة أموال مؤتمر إعادة الإعمار لم يتفاءل به الشارع

الموصلي، فهناك عدم ثقة بالإجراءات الحكومية، في ظل البطء الحاصل بمسائل الإعمار

والتعويضات، وعدم وصول الأموال إلى المحافظة”.

ويقول مسؤولون حكوميون إن مؤسسات مدينة الموصل الصحية إلى 5 أعوام لإعادة

تأهيلها حتى تعود إلى ما كنت عليه قبل عام 2014.





وبحسب الباحث في الشأن السياسي مشرق عباس، فإن “الحكومة العراقية

تتقاعس في الشروع بأي خطط جدية لإعمار مدينة الموصل، خاصة الساحل الايمن منها،

لأنها تنتظر أن ينفذ المجتمع الدولي تعهداته بشأن التكفل بهذه المهمة”.

ويرى عباس في تقرير صدر مؤخرًا أن “سفارات ومسؤولين غربيين باتوا

يلوحون بالانسحاب ليس من مشروع إعمار الموصل فقط، بل من حزمة المنح والقروض

والاستثمارات التي أقرّها مؤتمر الكويت وتصل إلى 30 بليون دولار، ويرون أن

التخصيصات الحكومية لموازنة الموصل والتي لم تتجاوز 120 مليون دولار فقط لعام 2019

تعكس تنصلاً من بغداد تجاه التزاماتها”.

ويوجه ناشطون ومدونون على الدوام مناشدات إلى الحكومة المحلية والاتحادية، والجهات الدولية،

بضرورة الالتفات إلى محافظة نينوى، وتحسين بيئة الخدمات فيها، وإعادة جميع

النازحين، وصرف المستحقات المالية للمتضررين، وإنهاء حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه.

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