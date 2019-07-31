2019/07/31 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق يبدو أن مرارة #النزوح والتهجير التي خلفتها #الحرب على تنظيم داعش أبان سيطرته على عدد من المحافظات العراقية، ولجوء أكثر من مليوني شخص عراقي إلى #إقليم_كردستان، كانت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلام النازحين العراقيين تلاشت في كردستان.. محبة وتزاوج بين الكرد والعرب ) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلام النازحين العراقيين تلاشت في كردستان.. محبة وتزاوج بين الكرد والعرب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).