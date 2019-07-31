إلغاء المؤتمر الأسبوعي لرئيس الوزراء

2019/07/31 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:أعلنَ المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء امس الثلاثاء، عن إلغاء المؤتمر الاسبوعي لعادل عبد المهدي.وذكر المكتب في بيان انه تأكيداً على ما تم تداوله مع الصحفيين خلال الاشهر الماضية نود تبليغكم بعدم عقد المؤتمر الصحفي الاسبوعي بدءاً من يوم امس الثلاثاء.وأضاف: أنه تم اعتماد آليات التواصل الجديدة ومن بينها تسمية متحدثين باسم المكتب الاعلامي.

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