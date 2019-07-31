2019/07/31 | 01:24

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التعليم تلغي شرط نجاح الامتحان التنافسي في قبول الدراسات العليا

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تاريخ النشر

31/07/2019 01:20 AM

المشرق – قسم الاخبار:كشفتِ النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد امس الثلاثاء، عن موافقة وزارة التعليم العالي على الغاء شرط النجاح في الامتحان التنافسي كشرط في قبول الدراسات العليا للجامعات.



وقالت سجاد في بيان: انه بناءً على طلبها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل والمتضمن (طلب الموافقة على توسعة المقاعد الدراسية للدراسات وشمول أعلى الراسبين وكذلك تدوير المقاعد) اصدرت الوزارة تعليمات جديدة بخصوص القبول وشغل المقاعد في الدراسات العليا.



وأضافت سجاد: ان التعليمات تضمنت ملء المقاعد الشاغرة على قناة القبول العام والنفقة الخاصة بغض النظر على اجتياز الامتحان التنافسي، فضلا عن احتساب معدل المفاضلة للدراستين الدبلوم العالي والماجستير ليكون ٧٠٪ من المعدل النسبي +٣٠٪ الامتحان التنافسي.





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