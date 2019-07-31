مؤشر الابتكار.. سويسرا الأولى عالميا والامارات عربيا والعراق خارج القائمة

2019/07/31 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، وجاءت في المرتبة الـ 36 عالميا من بين 129 دولة.

وأظهر التقرير الذي شاركت فيه إصداره جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال “الإنسياد” والمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، أن غالبية الدول العربية جاءت مرتبتها ما بعد الـ 60، فيما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة عالميا.

ويصنف مؤشر الابتكار العالمي الاقتصادات المختلفة استنادا إلى 80 مؤشرا تقيس استثمارات البحث والتطوير وطلبات البراءات والعلامات التجارية الدولية، ومؤشرات إنشاء تطبيقات الهواتف الخلوية وصادرات التكنولوجيا.

كما يبحث المؤشر أيضا السياق الاقتصادي للدول، ورغم علامات تباطؤ النمو الاقتصادي في بعضها، فإن الابتكار يستمر في الازدهار، لاسيما في آسيا، فيما تلوح في الأفق ضغوط بسبب اختلالات تجارية وحمائية، حسب الموقع الإلكتروني للـ “ويبو”.

وتاليا تصنيف الدول العربية في مؤشر الابتكار العالمي:

الإمارات: في المرتبة 36 عالميا

الكويت: في المرتبة 60 عالميا

قطر: في المرتبة 65 عالميا

السعودية: في المرتبة 68 عالميا

تونس: في المرتبة 70 عالميا

المغرب: في المرتبة 74 عالميا

البحرين: في المرتبة 78 عالميا

عُمان: في المرتبة 80 عالميا

الأردن: في المرتبة 86 عالميا

لبنان: في المرتبة 88 عالميا

مصر: في المرتبة 92 عالميا

الجزائر: في المرتبة 113 عالميا

اليمن: في المرتبة 129 عالميا

وعالميا، تربعت سويسرا على عرش أكثر البلدان ابتكارا في العالم، تليها السويد ثم الولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا.

وحدد التقرير الهند وجنوب أفريقيا وشيلي وإسرائيل وسنغافورة والصين وفيتنام ورواندا كبلدان رائدة إقليميا ومترأسة لمجموعاتها.

ولم تحوي القائمة على احصائية خاصة بالعراق.

وتقول الـ “ويبو” إن المؤشر “أصبح معيارا عالميا يساعد صانعي السياسات على فهم أفضل لكيفية تحفيز النشاط الابتكاري وقياسه، باعتباره دافعا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والبشرية”.

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