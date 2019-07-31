السائل الذي يبصقه لاعبو كرة القدم ليس ماء إنما...

2019/07/31 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف موقع "لايف ساينس" العلمي، سبب ارتشاف لاعبي كرة القدم للقليل من سائل يظنه كثيرون ماء..



ثم بصقه بدلا من ابتلاعه،

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