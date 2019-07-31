شيخ المؤرخين العرب.. الدكتور عبدالعزيز الدوري

2019/07/31 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر زكي عبدالكريم

يَقول الكاتب المصري محمد زكي عبدالقادر: "ان التاريخ ذكريات محفوظة والعمر ذكريات مطوية، ومن يلتمس الخلود يجده في التاريخ ولا يجده في العمر، لأنه يمضي ولا يعود".



عندما فكرت بالكتابة عن شخصية بحجم شيخ المؤرخين العرب كنت في حيرة من امري وصمت قلمي هُنَيْهة خجلا، كيف اكتب وانا لا املك القدر الكافي لوصف عن هكذا علم من اعلام الامة في كتابة التاريخ – بل يعتبر وثيقة بحد ذاتها يمكن ان تستعين بها الاجيال القادمة في علم التاريخ.



ولدّ عبدالعزيز الدوري في قرية الدور شمال بغداد العام 1335هج -1917م ويرى اخرون انه في العام 1337هج-1919م واكمل تعليمه الابتدائي فيها وانتقل لإكمال دراسته الثانوية في بغداد، ثم حصل على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة لندن العام 1359هج-1940م كما حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي من تلك الجامعة العام 1361هج-1942م، ثم عاد الى العراق، فدرّس التاريخ في دار المعلمين العالية (كلية التربية حاليا) ويذكر الدكتور والمؤرخ العراقي الكبير ابراهيم خليل احمد: "ان جهود الدوري العلمية لم تقتصر على بلاده العراق، انما عمل استاذا زائرا في جامعة لندن بين سنتيّ 1955-1956 واستاذا زائرا في الجامعة الامريكية لبيروت 1959 -1960".



وعمل الدكتور عبدالعزيز الدوري مؤسساً لكلية الآداب والعلوم ثم رئيسا لجامعة بغداد خلال الفترة 1963-1968 لينتقل بعدها للتدريس في احدى جامعات المملكة الاردنية الهاشمية.



كما كان عضوا في المجمع العلمي العراقي، وعضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية بسوريا، وعضو شرف بمجمع اللغة العربية الاردني، ومجمع اللغة العربية المصري، وعضو مجلس رعاة مكتبة الاسكندرية، وساهم في العديد من المؤتمرات المحلية والعالمية لكفاءته وقدرته المتميزة في خدمة التاريخ العربي والاسلامي.أشهر مؤلفاته:العصر العباسي الاول (بغداد 1943) ودراسات في العصور العباسية المتأخرة (بغداد 1945) وتاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري (بغداد 1984) ومقدمة في تاريخ صدر الاسلام (بغداد 1950) والنظم الاسلامية (1950) والجذور التاريخية للقومية العربية (طبعة جديدة- بيروت 2008) ومقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي (طبعة جديدة –بيروت 2007) ونشأة علم التاريخ عند العرب (طبعة جديدة – بيروت2007) واوراق في التاريخ والحضارة (طبعة جديدة-بيروت 2009) والتكوين التاريخي للامة العربية، الذي ترجم الى عدة لغات، والجذور التاريخية للشعوبية (الكتاب الاكثر جدلاً) ويعلق الدوري في احدى اللقاءات الصحفية قائلا: "هذا الكتاب كتب في ظروف كان في جماعات كثيرة تدعي انها تنتمي لحزب سياسي معين وهذا كان وسيلة للهجوم على كل شيء اسمه عربي على الثقافة العربية على اللغة العربية، هذا كان في الماضي وتمثل احيانا بعض الفترات والكتاب لا علاقة له بعقائد الناس".



كذلك لم يقصد في مؤلفه (الشعوبية) العراقيين الاصلاء ولا مذاهبهم ولا ثقافاتهم بل قصد هؤلاء الحاقدين على العرب والعروبة بحقد دفين ويظهرون ما لا يبطنون وكشف افعالهم على مراحل التاريخ.



وحاول البعض التشكيك بهذا الكتاب لدوافع متعددة منطلقين من افق ضيق.



كما أرّخ عبدالعزيز الدوري للقومية العربية ويؤكد في هذا الصدد: "ان العروبة والاسلام..



كانا مصدر الحركة والحيوية في تاريخ المجتمعات العربية الاسلامية".



ونحاول تسليط الضوء وبشيء من التفصيل كما يصفها الدوري: "ان القومية العربية الثقافية لا تستند الى العنصر السبب، لان مفهوم الامة العربية يكون حول اللغة والتعريب والتراث الثقافي والدور التاريخي للعرب.



وكما ان فكرة القومية ليست فكرة طارئة او مقتبسة بل انها نتيجة تطور الوعي العربي الذي تفجر قبل نحو اربعة عشر قرناً، ثم اتضح بالتدريج وتحدد خلال مسيرة العرب في التاريخ ليظهر في العصر الحديث في وعي ذاتي ليتمثل في حيوية جديدة تريد بعث الحياة في الامة العربية وتريد كياناً خاصاً لها، وهذا هو الوعي القومي الحديث.



كما ان طابع الوعي العربي كان انسانيا لأنه حمل رسالته الى العالم، دينية او حضارية وحين انبثق الوعي القومي وقف في وجه التحكم والاستبداد واراد تحرير العرب وبناء مجتمع عربي جديد، فهو اتجاه سلمي في اساسه انشائي في وجهته.



ويؤكد ايضا – ان الوعي القومي يؤكد على احياء تراث العرب الفكري وفهم مسيرة الامة العربية في التاريخ، وفي هذا سبيل لفهم الذات وتوضيح الشخصية العربية والنفسية القومية المشتركة.



ومن جانب اخر – ان الوعي القومي حتى الحربين العالميتين، كان يهدف الى الاصلاح بصورة عامة وان لا سبيل الى ذلك الا بحل المشاكل السياسية، فاتجه الى تحقيق الكيان الخاص والحكم الذاتي ثم الاستقلال".



(جريدة النهار الكويتية، العدد 683، في 2772009).



لقد نالّ الدكتور عبد العزيز الدوري "الموسوعي الكبير" عددا من الجوائز منها على سبيل المثال:- جائزة الملك فيصل للدراسات الاسلامية 1984م.- جائزة المجمع العلمي العراقي للترجمة .- وسام التربية الممتاز ، الاردن .- الجائزة التقديرية، مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية ، تركيا 1988م .- جائزة الثقافة العربية العام 2000م .وبهذا الصدد يقول الدكتور خير الدين حسيب رئيس مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت: "ان الدوري نموذج رائع للعلم الملتزم الذي يخدم المبدأ ولا يستخدمه.



العلم الذي ينفع الناس فيمكث في الارض، لا العلم الذي يفيد صاحبه فيمكن ان يذهب جفاء".



صفته السياسية: لقد كان الدكتور عبدالعزيز الدوري قوميا معتزا بتاريخ امته العربية من مختلف نواحيها وهذا يتضح من خلال كتاباته لكنه لم يكن متحزباً وتعرض للاعتقال من قبل نظام عبدالكريم قاسم 1958-1963 وتحديدا عام 1959 وتعرض للتشهير من قبل محكمة الشعب (محكمة المهداوي)..



وبعد تغيير النظام في حركة 8شباط1963 تعرض للمضايقات ايضاً.



الى ان استقر نوعا ما خلال فترة حكم الرئيسين الاخوين عارف (رحمهما الله)، ومن ثم غادر العراق بعد تغير النظام السياسي العام 1968 ولم يكن مرتاحا للوضع السياسي القائم حينذاك، واستقر منذ ذلك الوقت في العاصمة عمّان – المملكة الاردنية الهاشمية.



ويقول الدكتور عبدالعزيز الدوري عن عراق ما بعد العام 2003: "انا اعتقد ان هذه الاحوال لا يمكن ان تستمر ولا يمكن ان تفضي الى التفكك والتحلل، انا باعتقادي في تاريخ العراق في تكوينه في شعبه من المقومات اللي تحفظ التماسك والاتصال..



ولم يسبق ان عاش العراق فترة مثل هذه الفترة ".



وفيما يتعلق بكتابة التاريخ: "كتابة التاريخ لا يمكن ان تكون خارج سياق تيارات الحاضر وهمومه، فتلميذ التاريخ ابن بيئته في الاساس ينطلق من الماضي الى الحاضر وبالعكس، ويختار موضوعاته ويفسر مشاكله بمفاهيم عصره".



توفاه الله في عمّان – الاردن بتاريخ 1811 2010م.

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