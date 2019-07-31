2019/07/31 | 01:56

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الأردن يوازن علاقاته بيــن محـور الاعتدال وتحالـــف تركيا وقطر

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تاريخ النشر

31/07/2019 01:52 AM

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاثنين زيارة غير معلنة مسبقا إلى القاهرة، حيث التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي.



وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية مع التركيز على التحديات التي تواجه البلدين وفي مقدمتها خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط.وجاءت زيارة العاهل الأردني إلى مصر بعد يوم من زيارة أداها إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث حظي بحفاوة لافتة من قبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وكانت زيارة الملك عبدالله لأبوظبي قد اتخذت طابعا أسريا عبر عنه في تغريدة على موقعه على “تويتر”، “شعرت اليوم أنني بين أهلي وأسرتي عند لقائي بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأبنائه وأحفاده الأحباء.



أدعو الله أن يديم الود والمحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، كما أدامه بين أسرتينا على مر السنوات”.واعتبرت دوائر سياسية أن الزيارتين تحملان من حيث توقيتهما أكثر من دلالة لعل أهمها أن الأردن ليس في وارد التخلي عن سياسته الخارجية المعهودة على خلفية التقارب الذي برز في الفترة الأخيرة مع كل من قطر وتركيا.





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