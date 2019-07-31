2019/07/31 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BdryS3tMGTs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة التجارة توزع تمن معفن في شهر الـ 7 مواطن يناشد الجهات المعنية بالتدخل بسبب مرض ابنته) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة التجارة توزع تمن معفن في شهر الـ 7 مواطن يناشد الجهات المعنية بالتدخل بسبب مرض ابنته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).