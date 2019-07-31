اللاعب نشأت اكرم: مجموعة جهلة يقودون الرياضة في العراق

2019/07/31 | 02:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد نجم المنتخب الوطني السابق، نشأت اكرم، ان مجموعة من الجهلة يقودون الرياضة العراقية، مبيناً ان اغلب القادة لا يفقهون شيئاً في الرياضة.

وقال

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