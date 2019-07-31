كيف سيكون رئيس تونس الجديد؟

2019/07/31 | 02:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنازة الرئيس الباجي قايد السبسي صعّبت الأمور كثيراً على كل من يعتزم التقدم للانتخابات الرئاسية منتصف الشهر المقبل.وإذا كان زعيم «حركة

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